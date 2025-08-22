Die Einführung des ersten in Korea hergestellten Mobiltelefons und seine Bedeutung Am 17. September 1988 wurde das erste in Korea hergestellte Mobiltelefon vorgestellt. Dieses erste Modell, das wegen seiner Größe und Schwere den Spitznamen „Ziegeltelefon“ erhielt, war sperrig und seine Gesprächsqualität war im Vergleich zu heutigen Handys bescheiden. Doch die Tatsache, dass es mit heimischer Technologie entwickelt worden war, verlieh ihm große historische Bedeutung. Seitdem begannen koreanische Unternehmen ernsthaft mit der Entwicklung von Mobiltelefonen und traten mit innovativen Designs und Funktionen in den Weltmarkt ein.





Frühes Mobiltelefon mit dem Spitznamen „Ziegeltelefon“

ⓒ KBS

CDMA – eine technologische Innovation in der digitalen Mobilkommunikation 1996 gelang es Korea erstmals weltweit, CDMA (Code Division Multiple Access) kommerziell einzuführen. Im Gegensatz zu den früheren analogen Verfahren verbesserte CDMA die Gesprächsqualität und die Frequenznutzung erheblich, sodass mehr Menschen zu geringen Kosten drahtlose Kommunikationsdienste nutzen konnten. Der Erfolg von CDMA half Korea, zu einer IT-Großmacht aufzusteigen, und trug dazu bei, dass der Export koreanischer Mobiltelefone florierte und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt gestärkt wurde.





Mobiltelefone in den 1990er-Jahren

ⓒ KBS

Der Beginn der Smartphone-Ära und Innovationen im Smartphone-Bereich Mit dem Aufkommen der Smartphones zusammen mit der dritten Mobilfunkgeneration Anfang der 2000er-Jahre verwandelte sich das Mobiltelefon von einem reinen Sprachkommunikationsgerät in einen kleinen Computer. Die Veröffentlichung des iPhones durch Apple im Jahr 2007 revolutionierte das bisherige Verständnis von Mobiltelefonen. Auch koreanische Unternehmen entwickelten rasch Android-basierte Smartphones und sicherten sich so ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Die technologischen Fortschritte in 4G LTE und 5G-Mobilfunk ermöglichten Hochgeschwindigkeitsinternet und vielfältige integrierte Dienste und brachten dadurch Innovation in alle Lebensbereiche

Korea als IT-Großmacht und die Rolle der Mobiltelefone Mobiltelefone sind die Summe aller IT-Technologien – darunter Kommunikation, Rundfunk, Display, Speicher und Batterien. Samsung Electronics und andere koreanische Unternehmen führten mit innovativen Endgeräten und Systemtechnologien den Weltmarkt an und festigten so Koreas Position als echte IT-Großmacht.



