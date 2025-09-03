Lim Jae-bum kündigt zum 40-jährigen Jubiläum achtes Studioalbum an

ⓒ BLUESEED COMPANY

Der südkoreanische Sänger Lim Jae-bum kehrt anlässlich seines 40-jährigen Bühnenjubiläums mit zwei Vorabveröffentlichungen zurück, die am 17. September erscheinen und einen ersten Einblick in sein kommendes achtes Studioalbum geben. Es ist die erste neue Veröffentlichung seit dem siebten Album „Seven“ aus Jahr 2022.

Das Vorgängeralbum überzeugte durch eine komplexe Struktur, die an ein Musical erinnerte. Mit den neuen Liedern knüpft Lim Jae-bum an diese Tradition an und betont zugleich seine gewachsene künstlerische Reife.

Laut seinem Label Blue Seed Entertainment arbeitete er erneut mit langjährigen Weggefährten wie Produzent Park Ki-deok zusammen. Außerdem war das Team Mad Soul Child beteiligt, das bereits für die Filmmusik von „The Man from Nowhere“ und für frühere Songs des Sängers verantwortlich zeichnete.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einer landesweiten Konzerttour mit dem Titel „I Am Lim Jae-bum“. Diese startet am 29. November in Daegu und führt ihn anschließend nach Incheon, Seoul und in weitere Städte. Fans können sich auf emotionale Auftritte freuen, die die 40-jährige Karriere des Musikers würdigen.