TWICE-Mitglied Chaeyoung startet Solo-Karriere mit dem Album „LIL FANTASY vol.1“

ⓒ JYP Entertainment

Chaeyoung von TWICE feiert am 12. Semptember ihr Solo-Debüt mit dem Album „LIL FANTASY vol.1“. Bereits im Vorfeld sorgte sie mit einer Reihe von Teasern auf den offiziellen Social-Media-Kanälen für Aufmerksamkeit.

Das Album enthält insgesamt zehn Titel, darunter Kollaborationen mit Künstlern wie SUMIN, Jibin von Y2K92 und Kai. Bemerkenswert ist, dass Chaeyoung an allen Songs als Texterin oder Komponistin beteiligt war und damit ihren künstlerischen Stil klar erkennen lässt. Produzenten wie PEEJAY und Slom ergänzen das Projekt und unterstreichen ihr Ziel, eine eigenständige musikalische Identität zu schaffen.

Zur Albumveröffentlichung organisiert Chaeyoung am 11. September in Seoul ein sogenanntes Pre-Listening-Event, bei dem Fans die neuen Songs vorab hören können. Die Sängerin selbst wird bei der letzten Veranstaltung anwesend sein, um sich direkt mit ihren Fans austauschen zu können. Mit „LIL Fantasy vol.1“ ist sie nun die vierte Solokünstlerin, die aus der Gruppe TWICE hervorgeht, und eröffnet damit ein neues Kapitel in ihrer Karriere.