DAY6 feiern 10-jähriges Jubiläum mit Album „The DECADE“

Die Band DAY6 feiert am 7. September ihr zehnjähriges Debütjubiläum und veröffentlicht bereits am 5. September ihr viertes Studioalbum „The DECADE“. Zur Einstimmung präsentierte die Gruppe am 1. September ein Medley-Video, in dem sie zentrale Momente ihrer Karriere Revue passieren ließ.

Im Video steigen die Mitglieder in einen Aufzug, die Stockwerke symbolisieren dabei die vergangenen Jahre. Auf jeder Ebene wurden prägende Titel der Band gespielt, von „Congratulations“ aus dem Jahr 2015 über „Shoot Me“ und „Zombie“ bis hin zu den neuen Songs „INSIDE OUT“ und „Bus of Dreams“. Mit dem Erreichen des zehnten Stocks signalisiert DAY6 zugleich den Aufbruch in die Zukunft.

Das neue Album umfasst zehn Titel und wurde teilweise bereits bei der Jubiläumstour in Goyang vorgestellt. Neben der Albumveröffentlichung organisiert die Band weitere Projekte wie die Konzertreihe „DAY6 10th Anniversary Tour The DECADE“ und ein Pop-up-Event. Zudem ist für Ende September eine Tourstation in Bangkok geplant. Fans dürfen sich auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr freuen.