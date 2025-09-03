Lee Moon-sae startet neue Arena-Tour

ⓒ KMOONFND

Der südkoreanische Sänger Lee Moon-sae startet nach sieben Jahre Pause wieder eine groß angelegte Arena-Tour. Wie sein Management K-Moon F&D mitteilte, wird die Konzertreihe unter dem Titel „Lee Moon-sae The Best“ ab Ende November in fünf Städten stattfinden.

Den Auftakt bildet am 29. November die Vorstellung im Gwangju Women's University Universiade Gymnasium, gefolgt von zwei Abenden am 13. und 14. Dezember im KSPO Dome in Seoul. Weitere Stationen sind Daejeon, Busan und Daegu. Das Programm setzt sich aus den bekanntesten Liedern des Künstlers zusammen und kombiniert klassische Balladen mit moderner Bühnentechnik.

Lee Moon-sae gilt seit Jahrzehnten als einer der prägenden Musiker des Landes. Mit seinem Projekt „Theatre Lee Moon-sae“ füllte er regelmäßig ausverkaufte Säle und etablierte ein einzigartiges Konzertformat, das Musik mit theatralischen und filmischen Elementen verbindet.

Die neue Tour will an diesen Erfolg anknüpfen und die intime Atmosphäre der Theaterkonzerte auf eine größere Bühne übertragen. Produzent Lee Jae-in bezeichnete das Vorhaben als „Meilenstein der koreanischen Live-Kultur“ und betonte, dass es eine Generationen übergreifende Erfahrung bieten werde. Musikliebhaber in ganz Korea blicken nun gespannt auf sein Comeback.