Jeon Somi gibt Schauspieldebüt im Film „Perfect Girl“

ⓒ THE BLACK LABEL

Die K-Pop-Sängerin Jeon Somi wagt erstmals den Schritt ins Schauspiel. Wie ihre Agentur The Black Label am 4. September bekanntgab, wird sie im Thriller „Perfect Girl“ mitwirken. Der Film beleuchtet die Konkurrenz im K-Pop-Geschäft sowie die Geschichten von Nachwuchstalenten und wird von Regisseur Hong Won-ki inszeniert. Produziert wird das Projekt von Badlands und Thunder Road Film.





Neben Jeon Somi gehören auch Schauspielerin und Model Adeline Rudolph sowie Arden Cho zum Ensemble. Cho, die bereits als Sprecherin in „K-Pop Demon Hunters“ auftrat und zudem als Koproduzentin von „Perfect Girl“ fungiert, wird in dem Film ebenfalls eine Rolle übernehmen. Die Dreharbeiten sollen im Oktober beginnen.





Für Jeon Somi, die zuletzt am 11. August ihre zweite EP „Chaotic & Confused“ mit dem Titelsong „Closer“ veröffentlichte, bedeutet „Perfect Girl“ eine neue künstlerische Herausforderung. Nachdem sie musikalisch bereits eine reifere Seite von sich gezeigt hat, richtet sich nun das Augenmerk auf ihre Entwicklung als Schauspielerin. Fans dürfen gespannt sein, wie sie sich in dieser neuen Rolle präsentieren wird.