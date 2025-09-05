KATSEYE feiern Charterfolge und bereiten erste Nordamerika-Tour vor

ⓒ HYBE UMG

Die internationale Girlgroup KATSEYE, ein gemeinsames Projekt von HYBE und Geffen Records, setzt ihren weltweiten Erfolg fort. Gleich zwei ihrer Songs sind derzeit in den US-Billboard-Charts vertreten und konnten ihre Platzierungen in den vergangenen Wochen mehrfach verbessern.





Der Song „Gabriela“ aus der zweiten EP „Beautiful Chaos“ erreichte in der aktuellen „Hot 100“ Rang 63. Das Lied war im Juli auf Platz 94 eingestiegen und hat sich seither kontinuierlich nach oben gearbeitet. Auch der Track „Gnarly“, der bereits im Juni in die Charts kam, konnte erneut einsteigen und liegt aktuell auf Platz 98. Bemerkenswert ist, dass beide Stücke mehrere Monate nach Veröffentlichung noch einmal stark an Popularität gewinnen.





Die EP „Beautiful Chaos“ hält sich zudem seit neun Wochen in den Billboard-200-Albencharts und rangiert dort aktuell auf Platz 45. KATSEYE profitierten zuletzt von Festivalauftritten bei Lollapalooza Chicago und Summer Sonic sowie von einer global beachteten Werbekampagne.





Am 7. September treten die sechs Mitglieder bei einer Pre-Show-Veranstaltung der MTV Video Music Awards auf. Außerdem sind sie in zwei Kategorien nominiert. Im November startet ihre erste Nordamerika-Tour, deren Karten bereits vollständig ausverkauft sind.