Chef Dario Joseph Lee

Unser heutiger Gast ist Dario Joseph Lee, ein Koch mit österreichisch-koreanischen Wurzeln, den viele bereits aus dem südkoreanischen Fernsehen kennen. In Deutschland aufgewachsen, hat er sich entschieden, nach Korea zu kommen und hier sowohl vor der Kamera als auch in der Küche neue Wege zu gehen.





Wir sprechen mit ihm über seinen familiären Hintergrund, die Rolle seiner Mutter, seine ersten Schritte in Korea und seine Karriere im Fernsehen. Darüber hinaus wollen wir erfahren, welche Eindrücke er auf seinen kulinarischen Reisen durch das Land gesammelt hat, welche Gerichte ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind und warum Kochen für ihn schon immer eine Leidenschaft war.