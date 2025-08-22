Yeon Somin: Jeongmin töpfert das Glück

ⓒ C. Bertelsmann Verlag

Jeongmin, erfolgreiche Fernsehdrehbuchautorin, stürzt plötzlich in eine tiefe Depression stürzt. Sie gibt ihren Job auf, kapselt sich komplett von der Außenwelt ab und wagt sich erst nach langer Zeit wieder aus dem Haus. Bei einem ihrer Streifzüge stößt sie zufällig auf einen kleinen Laden, eine Töpferei. Johee, die Besitzerin empfängt Jeongmin freundlich, lädt sie spontan auf eine Tasse Kaffee ein und macht ihr das Angebot, im Kurs ihre eigene Tasse zu töpfern. Zunächst zögerlich lässt sich Jeongmin schließlich auf diese neue Erfahrung ein ...