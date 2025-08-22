Teil 24: Der Beitritt Südkoreas zu den Vereinten Nationen

Besondere Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und der Republik Korea

Die Vereinten Nationen, die 1945 zur Verhinderung von Kriegen und zur Wahrung des Friedens gegründet wurden, haben besondere Verbindungen zur Republik Korea. Südkorea führte 1948 unter Aufsicht der Vereinten Nationen eine allgemeine Wahl durch, und unmittelbar nach Ausbruch des Koreakrieges verurteilten die Vereinten Nationen die Invasion Nordkoreas und beschlossen, UN-Truppen nach Südkorea zu entsenden. Darüber hinaus stellten sie Nahrungsmittel und andere Hilfen für den Wiederaufbau Südkoreas nach dem Krieg bereit.





Wiederholte Versuche Südkoreas, den Vereinten Nationen beizutreten, und der Vorschlag eines gleichzeitigen Beitritts von Süd- und Nordkorea

Südkorea versuchte seit 1949, den Vereinten Nationen beizutreten, doch die Sowjetunion legte wiederholt ihr Veto gegen die Anträge ein. Auch Nordkorea wurde der Beitritt verweigert, da das Regime die Charta der Vereinten Nationen nicht einhalten wollte und es an internationaler Unterstützung mangelte. Südkorea schlug 1973 mit der „Erklärung des 23.-Juni-“ vor, dass Süd- und Nordkorea gleichzeitig den Vereinten Nationen beitreten sollten. Doch Nordkorea wies diesen Plan zurück und pochte auf das Prinzip eines „Ein-Korea“.





Gleichzeitiger Beitritt Süd- und Nordkoreas zu den Vereinten Nationen

Ende der 1980er-Jahre nahm Südkorea verstärkt diplomatische Beziehungen zu den kommunistischen Ländern Osteuropas auf und drängte auf den Beitritt zu den Vereinten Nationen. Auch Nordkorea änderte seine Haltung und trat 1991 schließlich zusammen mit Südkorea den Vereinten Nationen bei. Dies war ein hochsymbolisches Ereignis, das die internationale Gemeinschaft dazu brachte, Süd- und Nordkorea als getrennte souveräne Staaten anzuerkennen, und es bot die Gelegenheit, dass die mit der koreanischen Halbinsel verbundenen Probleme zu globalen Anliegen wurden.