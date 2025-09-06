Große Stars kehren zurück

ⓒ SM Entertainment, WAKEONE, JYP Entertainment, STARSHIP Entertainment, YG Entertainment

Der 1. September war ein großer Tag in der K-Pop-Welt. Denn Jun.K von 2PM, MonstaX, Treasure, Zerobaseone und NCT Wish sind an dem Tag mit einem neuen Werk in die Musikszene zurückgekehrt. Die genannten Sänger haben viele Fans, so dass eine harte Konkurrenz um die besten Plätze in den Charts garantiert ist.

2PM gilt als eine der repräsentativen Gruppe der zweiten Generation, MonstaX feiert in diesem Jahr das zehnte Bühnenjubiläum, Treasure gehört zu den beliebtesten Gruppen der vierten Generation, Zerobaseone der fünften Generation und NCT Wish haben in allen Altersschichten Fans.

Für Jun.K ist es schon das dritte Minialbum und dieses gibt er nach einer Pause von vier Jahren und neun Monaten heraus. In diesem Album sind fünf Lieder enthalten und Jun.K hat an allen Liedern mitgearbeitet.

MonstaX wollen mit dem neuen Album die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen. Nach längerer Zeit waren fast alle Mitglieder beteiligt. Nur das jüngste Mitglied der Gruppe fehlte noch, weil es noch Wehrdienst leistet.

Im dritten Album von Treasure singen sie von den Gefühlen des Verliebtseins. Daher nennen sie es „Love Pulse“. Treasure haben auch schon Konzerttermine bekannt gegeben. Vom 10. bis 12. Oktober wollen sie in Seoul ein Solokonzert veranstalten.

Für ZEROBASEONE ist es ihr erstes reguläres Album. Die Gruppe hat seit ihrem Debüt fünf Mal in Folge Millionen Exemplare in der ersten Woche der Albumherausgabe verkaufen können. Viele sind gespannt, ob sie an diese Erfolge anknüpfen können.

Mit „Color“ wollen NCT Wish ihre eigenen Farben zeigen. Die letzten zwei Minialben der Gruppe waren ein voller Erfolg, mit Spannung wird daher verfolgt, ob auch das neue Werk bei den Fans wieder so hervorragend ankommt.