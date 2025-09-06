Day6 veranstaltet Konzert

ⓒ JYP Entertainment

10 Jahre als Sänger im Geschäft, ein Jubiläum und zugleich Neuanfang für die nächsten zehn Jahre. Die koreanische Band Day6 hat mit diesen Gedanken ein Konzert im Freien veranstaltet. Eigentlich wurde regnerisches Wetter vorhergesagt, doch wahrscheinlich wollte auch der Himmel mit Day6 das Jubiläum feiern. Denn es regnete zum Glück nicht und Stars und Fans konnten das Konzert unter freiem Himmel so richtig genießen.

Der Auftritt am 31. August wurde sogar live übertragen, so dass auch die Fans, die nicht vor Ort sein konnten, an dem Auftritt teilhaben konnten.

Die Sänger erzählten dem Publikum, dass das Konzert wie ein Festival wäre, ein Festival mit Day6 und ihren Fans. Daher würden sie diesen besonderen Auftritt wohl niemals vergessen. Vor genau zehn Jahren hatten sie ihr erstes Solokonzert veranstaltet, damals noch in einer ganz kleinen Konzerthalle. Aber in den zehn Jahren seither habe sich vieles geändert. Sie seien ihren Fans sehr dankbar.

Sie trugen eine Reihe von Songs vor. Day6 hatten in ihrer Karriere schon zahlreiche Hits, sie konnten daher aus einem reichen Repertoire schöpfen.

Day6 haben am 5. September ihr neues reguläres Album mit dem Titel „The Decade“ herausgegeben. Die Lieder daraus werden zurzeit aktiv durch Aufritte beworben.