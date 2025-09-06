Indieszene erlebt Boom

ⓒ PEPONI MUSIC, MAREUMO

Wie sich die Zeiten doch ändern können. Noch vor 30 Jahren kannte die Allgemeinheit nur wenige Lieder von Indiebands. Die Gruppe Crying Nut konnte dann entscheidend dazu beitragen, dass sich dies ändert. Im April 1995 wurde in der Nähe des Viertels Hongdae ein Gedenkkonzert zum ersten Todesjahr des Nirvana-Sängers Kurt Cobain veranstaltet. Nach diesem Konzert gab es ein Vorsingen, bei dem Bands ausgewählt werden sollten. Crying Nut konnten bei dieser Veranstaltung vollends überzeugen und bekamen anschließend die Gelegenheit für Auftritte. Anfangs spielten sie natürlich nur in kleinen Räumen, meistens im Untergeschoss. Aber diese kleinen Konzerte markierten den Beginn der Ära der Indiegruppen.

Im Laufe der Zeit wurden weitere Indiegruppen gegründet, von denen dann einige auch den Sprung in den Mainstream schafften: No Brain, Jang Gi-ha, 10cm, Hyukoh, Jannabi und weitere.

In diesem Monat sind verschiedene Veranstaltungen zu dem bedeutenden Jubiläum geplant. Immerhin ist es schon 30 Jahre her, als die Grundlagen für den Aufstieg der Indiemusik gelegt werden konnten. Musikexperten meinen, dass Indie nicht nur ein Genre, sondern eine Kultur sei. Er hoffe, dass viele Indiesänger, die erfolgreich geworden sind, sich weiter für die Bekanntmachung der Indiesezene einsetzen. Gute Beispiele hierfür sind die Band Jannabi oder der Sänger Lee Seung-yun.