Jennie erhält bei RIAA Gold-Auszeichnungen

Die Sängerin Jennie von Blackpink hat unter den K-pop-Solosängerinnen und -sängern nun die meisten Auszeichnungen der Recording Industry Association of America (RIAA) erhalten. Am 26. August hat die Vereinigung auf ihrer offiziellen Internetseite bekannt gegeben, dass die Single „Mantra“ und das Lied „Like Jennie“ aus ihrem ersten regulären Album Gold-Status erhalten. Damit hat Jennie von RIAA gleich drei Gold-Auszeichnungen erhalten. Zuvor hatte „Ruby“ aus ihrem ersten Soloalbum diesen Meilenstein bereits erreicht.

Jennie und ihre Gruppe Blackpink befinden sich derzeit auf einer Welttournee. Jüngst haben sie ihre Termine in Europa erfolgreich absolviert und ab Oktober wollen sie in Asien auftreten.