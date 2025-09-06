Stray Kids mit neuem Album an der Spitze von Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids haben wieder mal einen Rekord aufgestellt. Das neue reguläre Album ist gleich nach der Veröffentlichung auf Platz eins von Billboard 200 gekommen. Es ist schon das siebte Werk, das die Spitze dieser Charts erklimmen konnte. Damit ist nach vielen Wochen das OST-Album zu „K-Pop Demon Hunters“ auf den zweiten Platz verdrängt worden.

BTS haben „nur“ sechs mal die Billboard 200 angeführt, und Stray Kids haben mit ihrem neuen Werk auch diesen Rekord gebrochen. Billboard betonte, dass die koreanische Gruppe zum ersten Mal mit den sechs Alben, die sie im letzten Jahr herausgegeben hat, ganz vorne liege. Und der Rekord konnte mit dem neuen Werk sogar verbessert werden.

Billboard 200 wird anhand von Albenverkäufen, Streaming-Abrufen und Download-Zahlen ermittelt.

Im neuen Album sind insgesamt elf Lieder enthalten, und sie handeln von den Sängern selbst, die ungeachtet der Meinungen anderer ihren eigenen Weg gehen wollen.