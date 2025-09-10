RIIZE und Fanclub BRIIZE spenden zum Debütjubiläum

ⓒ SM Entertainment

Die K-Pop-Gruppe RIIZE hat gemeinsam mit ihrem offiziellen Fanclub BRIIZE anlässlich ihres zweiten Debütjubiläums eine Spendenaktion durchgeführt. Wie die Wohltätigkeitsorganisation „Community Chest of Korea“ am 9. September mitteilte, kamen dabei insgesamt 104.046.577 Won (etwa 63.000 Euro) zusammen.





RIIZE spendete im Namen ihres Fanclubs 100 Millionen Won, um den Fans für ihre Unterstützung seit dem Debüt im September 2023 zu danken. Inspiriert von dieser Geste beteiligten sich auch BRIIZE-Mitglieder über eine Online-Kampagne, die vom 4. bis 7. September über einen QR-Code auf der Webseite von „„Community Chest of Korea“ lief. Dadurch wurden zusätzlich 4.046.577 Won gesammelt.





Die Spendensumme soll für die medizinische Versorgung von Kindern aus einkommensschwachen Familien verwendet werden. Unterstützt werden vor allem junge Patientinnen und Patienten, die an Krebs oder seltenen Krankheiten leiden oder auf Hörimplantate angewiesen sind.





Seit ihrem Debüt engagieren sich RIIZE kontinuierlich für benachteiligte Jugendliche. Mit der aktuellen Aktion haben die Künstler gemeinsam mit ihren Fans erneut ein Beispiel für eine lebendige Kultur des Teilens gesetzt, wie auch die Verantwortlichen von „Community Chest of Korea“ betonten.