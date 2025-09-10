Dynamic Duo veröffentlicht neue Single „Boss“ mit Filmcast (

ⓒ AMOEBACULTURE

Das Rap-Duo Dynamic Duo hat gemeinsam mit den Hauptdarstellern des Films „Boss“ eine neue Single herausgebracht. Der Song mit dem Titel „Boss“ erschien am 9. September um 18 Uhr auf verschiedenen Online-Musikplattformen. An dem Projekt beteiligten sich neben Gaeko und Choiza auch die Schauspieler Jo Woo Jin, Jung Kyung Ho, Park Ji Hwan und Lee Kyu Hyung, die als TEAM Boss auftreten.





Die Single verbindet Elemente des Films mit dem typischen Stil von Dynamic Duo. Eine funkige Melodie und ein leichter Rhythmus werden durch Rap-Passagen ergänzt, die sowohl von den Musikern als auch von den Schauspielern vorgetragen werden. Der Text greift zentrale Aussagen aus dem Film auf und soll die Atmosphäre der Handlung musikalisch widerspiegeln.





Dynamic Duo arbeitet seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Künstlern zusammen. Im Januar veröffentlichten sie gemeinsam mit der Sängerin Gummy den Song „Take Care“. Mit „Boss“ setzen sie ihre Reihe an Kooperationen fort und bringen Film- und Musikszene zusammen.