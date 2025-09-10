„Sing Again 4“ startet im Oktober mit prominenter Jury

ⓒ JTBC

Die erfolgreiche Castingshow „Sing Again – Battle of the Underdogs“ kehrt mit einer vierten Staffel zurück. Die neue Ausgabe der JTBC-Produktion bietet erneut Sängerinnen und Sängern eine Bühne, die bislang im Verborgenen blieben oder in Vergessenheit geraten sind. Ziel des Formats ist es, talentierten Künstlern eine weitere Chance im Rampenlicht zu geben.





In den vergangenen Staffeln sorgte die Show für viel Aufmerksamkeit, da zahlreiche Teilnehmer zu Stars wurden. Auch in der vierten Staffel richtet sich der Blick auf die Jury, die mit bekannten Namen aus der koreanischen Musikbranche besetzt ist. Neben den bereits erfahrenen Juroren Im Jae Bum, Yoon Jong Shin, Baek Ji Young, Code Kunst, Kim E Na, Kyuhyun und Lee Hae Ri wird erstmals Taeyeon von Girls’ Generation dabei sein. Als Moderator führt erneut Lee Seung Gi durch die Sendung.





„Sing Again“ hat sich seit seiner Premiere als Plattform für musikalische Wiederentdeckungen etabliert. Mit einer Rekordzahl an Bewerbungen verspricht die kommende Staffel besonders spannend zu werden. Die erste Folge wird am 14. Oktober ausgestrahlt.