Nana veröffentlicht erstes Soloalbum „Seventh Heaven 16“

Die Schauspielerin und Sängerin Nana, bekannt durch ihre Zeit bei der Gruppe After School, bringt am 14. September ihr erstes Soloalbum heraus. Das Werk trägt den Titel „Seventh Heaven 16“ und erscheint um 18 Uhr auf verschiedenen Musikplattformen. Das Veröffentlichungsdatum fällt mit ihrem Geburtstag zusammen und markiert zugleich ihr 16-jähriges Bühnenjubiläum.





Der Titel bezieht sich auf den „siebten Himmel“ als Symbol für großes Glück und verbindet dies mit Nanas künstlerischem Weg seit ihrem Debüt. Nach Angaben der Künstlerin soll das Album ihre Stimme und ihren persönlichen Ausdruck in direkter Form präsentieren.





Ein erstes Poster wurde bereits über ihre offiziellen Kanäle veröffentlicht. Die schlichte, aber markante Gestaltung soll den Start in ihre Solokarriere unterstreichen.





Nana begann 2009 ihre Laufbahn als Mitglied von After School und war später auch Teil der Untergruppe Orange Caramel. Seit 2016 ist sie zudem als Schauspielerin aktiv und wirkte in mehreren Film- und Fernsehproduktionen mit. Mit dem Soloalbum eröffnet sie nun ein neues Kapitel ihrer Karriere.