Mode- und Kosmetiktrends in Nordkorea

Vom 1. bis 7. September fand die „Seoul Fashion Week 2026 S/S” statt und bot einen Einblick in die Modetrends, die im nächsten Frühjahr und Sommer angesagt sind. Führende koreanische Designer präsentierten eine Vielzahl atemberaubender Kreationen auf der Veranstaltung in Seoul, das sich längst zu einem der globalen Modezentren entwickelt. Aber wie sieht es mit den neuesten Modetrends in Nordkorea aus? Haben Nordkoreanerinnen einen Sinn dafür? Und welche Schönheitstrends verfolgt man dort?





Heute erkunden wir die faszinierende Welt der Mode und Schönheitsideale in Nordkorea mit Yu Nam-won, Gastwissenschaftlerin am Ewha-Institut für Wiedervereinigungsstudien.





Wenn man an Mode in Nordkorea denkt, stellen sich die meisten Menschen wahrscheinlich eine Art Hanbok vor. In Nordkorea wird diese traditionelle Kleidung als „Joseon-ot“ bezeichnet, was die Kleidung während des Joseon-Königreichs bedeutet, und sie wird aktiv als geschätzte „Nationaltracht“ gefördert. Das Fernsehen in Nordkorea bringt Programme über die Hanbok-Kultur, und es ist üblich, dass die Einheimischen bei besonderen Anlässen die traditionelle Tracht tragen. Im Jahr 2024 wurde Nordkoreas „Brauch der koreanischen Tracht“ in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Neuere Trends deuten jedoch darauf hin, dass helle und raffinierte Kleidung im westlichen Stil an Beliebtheit gewinnt.





Auf den Straßen und bei Ausstellungen in Nordkorea konnte man in letzter Zeit eine Diversifizierung von Farben, Materialien und Designs beobachten, die über einfache Zweiteiler hinausgeht und komplexe Details betont.





Eine Frühjahrsmodeausstellung zeigte X-förmige Silhouetten, die die Taille betonten, eine Abkehr von der traditionellen A-Form, die man oft bei Hanboks sieht. Einfache, minimalistische moderne Stile ähnlich wie in Südkorea waren ebenfalls zu erkennen. Darüber hinaus wurde eine breite Palette von Farben verwendet, die sich in Art, Sättigung und Helligkeit unterschieden, und es gab eine Vielzahl von Mustern, darunter Karos, Blumenmuster und Polka-Punkte.





Die Frühjahrsmodeausstellung 2025, die im April dieses Jahres in Pjöngjang stattfand, zeigte deutlich die veränderten Modetrends in Nordkorea. Rund 27.000 Kleidungsstücke von über 160 verschiedenen Unternehmen aus dem ganzen Land zeugten von einer bemerkenswerten Entwicklung: Sie waren vielfältiger und raffinierter und deutlich farbenfroher als je zuvor.





In den 1950er Jahren, inmitten des Chaos unmittelbar nach dem Ende des Koreakrieges, trugen die Nordkoreaner praktische und schlichte Kleidung, wie Baumwollkleidung und Strohsandalen. Dies verkörperte die Tugenden der Sparsamkeit und Einfachheit. In den 1970er Jahren wurde Wert auf ordentliche und praktische Kleidung gelegt, die in direktem Zusammenhang mit der Arbeitsproduktivität stand, und die Arbeiter bekamen Arbeitsuniformen.





Ab den 1980er Jahren verlagerten sich die Schlagworte jedoch zu „schick“ und „vielfältig“. Zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1989 in Pjöngjang ermunterte Nordkorea seine Einwohner, angesichts der internationalen Gäste auffälligere Kleidungsstile zu tragen. Damals wurde Mode als Mittel zur Projektion des nationalen Images eingesetzt.





Die Einwohner Nordkoreas kleideten sich bis Mitte der 1990er Jahre gemäß den Empfehlungen der Behörden, bis sie inmitten ihrer schlimmsten wirtschaftlichen Notlage von der einheitlichen Kleidung abrückten. Als das staatliche Versorgungssystem zusammenbrach, mussten sie auf sich allein gestellt überleben und begannen, Kleidung zu tragen, die die Grenzen zwischen Arbeits- und Alltagskleidung verwischte. Außerdem gelangten ausländische Modetrends über die inoffiziellen Märkte, die sogenannten Jangmadang, in das Land. Einige ahmten etwa den Stil heimlich gesehener südkoreanischer Filme und Fernsehserien nach.





Nach der Machtübernahme durch Kim Jong-un erlebte die Mode in Nordkorea erneut einen bedeutenden Wandel. Seiner Frau Ri Sol-ju wird weithin zugeschrieben, vorgefasste Vorstellungen über Mode überwunden zu haben. Ri Sol-ju trat im Juli 2012 zum ersten Mal als Ehefrau des Staatschefs öffentlich in Erscheinung und erregte mit ihrem unverwechselbaren Modestil Aufmerksamkeit. High Heels waren ein Muss, dazu trug sie kurze Röcke und farbenfrohe Outfits und setzte damit schnell einen neuen Standard für nordkoreanische Frauen. Danach kam in Nordkorea Kleidung mit eleganten Designs und praktischem Komfort in Mode, aber auch ein lebendiger und individualistischer Modestil. Da stellt sich die Frage, wie und wo solche Kleidungsstücke eigentlich hergestellt werden.





Nach den wirtschaftlichen Schwierigkeiten Mitte der 1990er Jahre, die oft als „mühsamer Marsch“ bezeichnet werden, brach Nordkoreas staatliches Versorgungssystem zusammen. Dies führte zur Entstehung autonomerer Produktionsstrukturen, die sich an der Verbrauchernachfrage orientierten, und sowohl die Produktion als auch der Vertrieb wurden vielfältiger.





Verbraucher können Kleidung nun direkt bei einzelnen Herstellern oder über Märkte bestellen. Interessant ist auch der wachsende Trend, Produkte durch die Hervorhebung von Marken und Designernamen zu differenzieren. So wurde beispielsweise im Jahr 2023 eine Marke namens „Wild Rose” in den Medien vorgestellt, nachdem ein Damenmantel bei einer Ausstellung den ersten Platz gewonnen hatte. Manchmal werden auch die Namen der Designer hervorgehoben. So ist etwa die Designerin Ji In-sook (지인숙) der Marke „Rakwon (락원)” bekannt für ihre innovativen und unkonventionellen Designs, besonders bei ihren Anzügen.





Traditionell wurden die Kleidungsdesigns in Nordkorea vom Institut für Bekleidungsforschung beim Ministerium für Leichtindustrie entworfen, das für Wirtschaftsfragen zuständig ist. Sobald die Entwürfe fertiggestellt waren, wurden sie an Bekleidungsfabriken im ganzen Land verteilt, und die auf der Grundlage dieser staatlich genehmigten Entwürfe hergestellten Produkte wurden dann über Läden und Kaufhäuser an die Bevölkerung abgegeben. Derzeit werden Produktion und Vertrieb jedoch in einer gemischten Struktur verwaltet, die sowohl den staatlichen als auch den privaten Sektor umfasst. Dabei werden die Bedürfnisse der Einwohner bei den Entwürfen berücksichtigt.





Die neuesten Modetrends in Nordkorea umfassen die Schaffung eines persönlichen Images und die Erweiterung des Design-Spektrums.





Die Schaffung eines persönlichen Images bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Betonung auf Ordentlichkeit und Einheitlichkeit. Heute liegt der Schwerpunkt stark auf Kleidung, die den Körperbau, die einzigartigen Merkmale und den persönlichen Geschmack einer Person widerspiegelt. Auf einer kürzlich stattgefundenen Ausstellung etwa konnten die Besucher vor Augmented-Reality-Spiegeln verschiedene Outfits virtuell anprobieren. Moderne Technologie bietet ein immersiveres Erlebnis, bei dem man die für seinen Körper am besten geeigneten Stile entdecken und ausprobieren kann.





Was das Design-Spektrum angeht, so umfasst es nun auch andere Modeartikel wie Taschen, Broschen, Haarnadeln und Schals und berücksichtigt auch die Gesamtharmonie mit Make-up und Frisuren. Darüber hinaus gibt es auch saisonale Farbleitfäden.





All dies deutet darauf hin, dass sich die Mode in Nordkorea über die reine Kleidung hinaus weiterentwickelt, sich zunehmend an individuelle Vorlieben anpasst und den Spielraum für persönliche Ausdrucksformen erweitert.





Mode ist ein Mittel, um die persönliche Individualität zum Ausdruck zu bringen. Daher wählen Modedesigner die am besten geeigneten Materialien, Muster und Farben aus und berücksichtigen dabei sowohl den Träger als auch den Anlass. Diese Veränderungen beschränken sich jedoch nicht nur auf die Kleidung.





Die Veränderungen erstrecken sich auch auf Kosmetika. Unter der bekannten Marke Spring Scent werden Kosmetika in der Sinuiju-Kosmetikfabrik hergestellt, Nordkoreas erster Kosmetikfabrik, die 1949 gegründet wurde. 2022 hat die Marke internationales Markenrecht angemeldet, und 2023 wurde sie zu einem der zehn führenden Unternehmen Nordkoreas gewählt. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sie sowohl über technologisches Know-how als auch über eine starke Markenstrategie verfügt.





Auch die Pjöngjang-Kosmetikfabrik stellt unter der Marke Milky Way viele verschiedene Produkte mit fortschrittlicher Technologie her. In letzter Zeit hat sie durch die Erweiterung ihres Sortiments um Produkte für Männer, wie Toner und Rasiercremes, an Beliebtheit gewonnen.





Noch vor einem Jahrzehnt beschränkten sich die in Nordkorea hergestellten Kosmetika auf grundlegende Produkte wie Seife, Gesichtswasser und Cremes. Heute werden dort jedoch Dutzende verschiedener Kosmetikprodukte produziert, die auf umfangreichen Forschungen und Tests basieren.





Kosmetikmarken haben sich von einem monopolistischen System, das von Spring Scent mit seiner überwältigenden Markenstärke aufgrund seiner langen Geschichte dominiert wurde, zu einem wettbewerbsorientierten System gewandelt. Auch Kosmetika entfernen sich zunehmend von kollektiven und einheitlichen Schönheitsstandards und ermöglichen nun die Ausdruckskraft individueller Einzigartigkeit. Was waren die Auslöser für diese Veränderungen in der nordkoreanischen Mode- und Schönheitsindustrie?





Zunächst wurden durch das Aufkommen der Jangmadang seit den 1990er Jahren das Bewusstsein für und das Verlangen nach Mode und Schönheit immer größer. Durch den Zustrom ausländischer Produkte und Kultur über die inoffiziellen Märkte zeigte insbesondere die sogenannte Jangmadang-Generation ein größeres Interesse, sich aktiver durch Mode auszudrücken.





Ein weiterer entscheidender Punkt ist das vom Kim-Jong-un-Regime betonte Image eines „zivilisierten sozialistischen Landes“. Durch die Kleidung der Einwohner möchte Nordkorea der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass das Land ein gepflegtes und hochentwickeltes, modernes Land ist.





Schließlich verfolgt Nordkorea seit 2024 die sogenannte „20x10-Regionalentwicklungspolitik”. Diese Politik zielt darauf ab, den Lebensstandard der Einwohner zu verbessern, indem über einen Zeitraum von zehn Jahren jedes Jahr in 20 Städten und Landkreisen Industriekomplexe errichtet werden, darunter auch Bekleidungsfabriken. Diese Fabriken haben an der diesjährigen Frühjahrsmodeausstellung teilgenommen.





Die Veränderungen in der Mode- und Schönheitsindustrie Nordkoreas gelten als vielschichtiges Phänomen. Sie stehen im engen Zusammenhang mit dem wachsenden Wunsch nach Selbstverwirklichung, seit in den 1990er Jahren private Märkte entstanden sind. Sie stehen auch im Einklang mit dem politischen Ziel des Regimes, Nordkorea als „zivilisiertes sozialistisches Land“ zu präsentieren – eine Absicht, der internationalen Gemeinschaft durch die moderne Kleidung seiner Einwohner das Bild eines normalen Landes zu vermitteln. Die Situation ist auch mit der laufenden regionalen Entwicklungspolitik verflochten.





Die derzeitigen Veränderungen in der nordkoreanischen Mode- und Schönheitsbranche sind in der Tat sehr aufschlussreich.





Mode und Schönheit können als Fenster betrachtet werden, die den Geschmack und die Sensibilität der Gesellschaft am besten widerspiegeln. Chanel ist ein gutes Beispiel dafür. Chanel war das erste Unternehmen, das Jacken, die zuvor ausschließlich Männern vorbehalten waren, in die Damenmode einführte. Und durch die Verkürzung und Verschlankung langer, voluminöser Röcke erweiterte Chanel den Aktionsradius von Frauen. Dadurch wurden gesellschaftliche Normen in Frage gestellt und gleichzeitig die Gleichstellung der Geschlechter symbolisiert.





Wenn ich mir die aktuellen Mode- und Kosmetiktrends in Nordkorea anschaue, denke ich, dass das Land vor einem bedeutenden sozialen Wandel steht. Es ist bemerkenswert, dass Nordkorea die individuelle Autonomie und Vielfalt seiner Einwohner fördert und sich von seiner gruppenorientierten Kontrolle entfernt. Ich vermute, dass diese Veränderungen als Ausgangspunkt dienen und in Zukunft auch andere Bereiche der Gesellschaft beeinflussen könnten. Angesichts der Entwicklung der Schönheits- und Modetrends in Nordkorea lohnt es sich, weiter zu beobachten, welche anderen Bereiche ebenfalls einen Wandel erleben könnten.





Nordkoreanische Kleidung und Kosmetik spiegeln trotz strenger Kontrollen den Wandel der Gesellschaft wider. Die Einwohner in Nordkorea bringen ihre Vorlieben und Individualität immer stärker zum Ausdruck, während die Behörden auf staatlicher Ebene die Mode- und Schönheitsindustrie fördern. Es bleibt abzuwarten, wie diese Veränderungen die nordkoreanische Gesellschaft insgesamt verändern werden.