Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Baek Se-hui: Ich will sterben, aber Tteokbokki essen will ich auch

#KBS-Buchtipp l 2025-09-11

Kreuz und Quer durch Korea

ⓒ Rowohlt Taschenbuch
Die Protagonistin arbeitet als junge, erfolgreiche Angestellte in der Social-Media-Abteilung eines großen Verlagshauses. Aber sie ist innerlich niedergeschlagen und fühlt sich gefangen in einem Kreislauf aus Ängsten und Selbstzweifeln. Schließlich fragt sie nach den Ursachen ihrer Hoffnungslosigkeit, sucht sich professionelle Hilfe und beginnt eine Therapie. Wortgetreue Mitschriften der therapeutischen Gespräche wechseln ab mit tagebuchartigen Passagen – ein Buch, das Mut macht, innere Unsicherheiten aktiv in Angriff zu nehmen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >