Baek Se-hui: Ich will sterben, aber Tteokbokki essen will ich auch

ⓒ Rowohlt Taschenbuch

Die Protagonistin arbeitet als junge, erfolgreiche Angestellte in der Social-Media-Abteilung eines großen Verlagshauses. Aber sie ist innerlich niedergeschlagen und fühlt sich gefangen in einem Kreislauf aus Ängsten und Selbstzweifeln. Schließlich fragt sie nach den Ursachen ihrer Hoffnungslosigkeit, sucht sich professionelle Hilfe und beginnt eine Therapie. Wortgetreue Mitschriften der therapeutischen Gespräche wechseln ab mit tagebuchartigen Passagen – ein Buch, das Mut macht, innere Unsicherheiten aktiv in Angriff zu nehmen.