IU landet mit Überraschungssingle „Bye, Summer“ an der Chartspitze

ⓒ EDAM Entertainment

Die Sängerin IU hat mit ihrer neuen Single „Bye, Summer“ große Erfolge in den südkoreanischen Musikcharts erzielt. Der Song erschien am 10. September um 7 Uhr morgens auf verschiedenen digitalen Plattformen. Trotz fehlender Vorankündigung oder spezieller Werbung erreichte die Veröffentlichung sofort hohe Platzierungen.

„Bye, Summer“ stieg direkt in die Top-Ränge der führenden Dienste wie Melon, Bugs und Genie ein und erreichte in den Charts von Melon HOT100, Bugs Echtzeit und Vibe die Spitzenposition. Damit unterstreicht IU erneut ihre Popularität und die starke Bindung zu ihrer Fangemeinde.

Das Lied wurde erstmals im September 2024 während des „IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE: THE WINNING“ im Seoul World Cup Stadium vorgestellt. Fans hatten seitdem auf eine offizielle Veröffentlichung gehofft. IU schrieb und komponierte den Song selbst, unterstützt von Komponist Seo Dong-hwan, mit dem sie bereits bei „Love wins all“ zusammenarbeitete.

Musikalisch verbindet „Bye, Summer“ IUs charakteristische, gefühlvolle Stimme mit klaren Melodien und frischen Bandklängen. Der Song soll die Stimmung des nahenden Herbstes einfangen und vermittelt eine leichte, beruhigende Atmosphäre.