BIG Naughty veröffentlicht neue Single „Bye Bye“ mit Lee Mujin

ⓒ H1GHR MUSIC RECORDS

Der Rapper BIG Naughty bringt am 12. September um 18 Uhr seine neue digitale Single „Bye Bye“ heraus. Der Song erscheint über verschiedene Online-Musikplattformen und markiert die erste Veröffentlichung seit seinem Titel „MUSIC (Feat. Lee Chan-hyuk)“ im Juni dieses Jahres.

Für das neue Projekt hat sich BIG Naughty den Singer-Songwriter Lee Mujin an seine Seite geholt. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit AKMUs Lee Chan-hyuk setzt er damit erneut auf ein starkes Feature. Die beiden Künstler verbindet eine besondere Chemie, wie das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit beweist

Inhaltlich widmet sich „Bye Bye“ den intensiven Momenten der Jugend. Die Kombination aus sanften Melodien und einem eingängigen Refrain soll vor allem Menschen ansprechen, die nach einem langen Arbeitstag nach Hause zurückkehren und in der Musik Trost finden möchten. Mit dieser Mischung aus Alltagsnähe und emotionaler Tiefe dürfte der Song viele Hörerinnen und Hörer erreichen und zum Soundtrack des beginnenden Herbstes werden.