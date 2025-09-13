„Dynamite“ von BTS erreicht zwei Milliarden Aufrufe

ⓒ Big Hit Music

Das Musikvideo zum Lied „Dynamite“ von BTS erreichte am 4. September die Marke von zwei Milliarden Aufrufen. Diese Zahl wurde in etwa fünf Jahren erreicht. Damit konnte die Gruppe einen weiteren Rekord aufstellen.

Welches Musikvideo eines koreanischen Sängers hat dann diese Marke als erstes erreicht? Es war Psy mit seinem Lied „Gangnam Style“. Dies geschah im Mai 2014. Damals kannten nur wenige koreanische Lieder, aber das lustige Video des Künstlers hatte die Aufmerksamkeit der You Tube-Nutzer auf sich gezogen.

Das Video wird noch immer häufig angeklickt. Auch wenn schon mehr als zehn Jahre vergangen sind, wird „Gangnam Style“ immer noch gerne auf YouTube gesehen. Mittlerweile sind es schon 5,6 Mrd. Aufrufe.

Weitere Stars mit vielen Klicks sind Blackpink. Die Musikvideos zu „Ddu Du Ddu Du“ und „Kill this Love“ haben ebenfalls die Marke von zwei Milliarden überschritten.

Wieder zurück zu “Dynamite“. Das Lied wurde 2020 veröffentlicht und auf Englisch gesungen. Gleich nach der Veröffentlichung kam es auf Platz eins von Billboard Hot 100. Welche weiteren Hitsongs BTS noch veröffentlichen werden? Alle sind schon gespannt.