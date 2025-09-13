Stray Kids wollen im Oktober in Korea auftreten

ⓒ JYP Entertainment

Die Gruppe Stray Kids wird im Oktober in einem Stadion in Korea auftreten und damit ihre Welttournee beenden. Am 18. und 19. Oktober wollen sie in Incheon in der Asiad-Hauptarena auftreten. Es ist für die Künstler der erste Auftritt in diesem Stadion. Mit diesem großen und zusätzlichen Auftritt wollen sie dann ihre Welttournee zu einem krönenden Abschluss bringen. Die Tournee dauerte elf Monate. Von allen 34 Auftritten haben sie 27 in einem Stadion gegeben. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis.

Das jüngste Album, es ist ihr viertes reguläres Album, kam gleich nach der Herausgabe auf Platz eins von Billboard 200. Um diese Erfolge zu feiern, sollten sich die Fans von Stray Kids im Oktober in Incheon versammeln.