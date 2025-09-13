Zum Menü Zum Inhalt

ACON 2025 gibt Teilnehmer bekannt

2025-09-13

Unterwegs mit Musik

ⓒ STARNEWS
Die Preisverleihung Asia Artist Awards feiert in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum. Aus diesem Anlass wird die Feier ACON 2025 veranstaltet. Angekündigt haben sich AHOF, Ash Island, ATEEZ, WOODZ, Choi Yena, Kiss of Life, QWER und weitere. Die Moderation werden Shuhua von idle, Allen von CRAVITY und SUI von KiiiKiii übernehmen.
Alle Teilnehmer werden auf die Bühne treten und Lieder vortragen, auch sind Kollabo-Auftritte von Sängern und Teilnehmern geplant. Die Preisverleihung AAA 2025 wird am 6. Dezember und die Feier ACON wird dann einen Tag später in Taiwan stattfinden. 
