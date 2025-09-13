IVE besetzen 70 Mal Spitzenplatz bei Musiksendungen

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die koreanische Girlgroup IVE hat 70 Mal den ersten Platz bei Musiksendungen besetzen können. Am 5. September standen sie bei Musicbank des Senders KBS 2 auf der Bühne und konnten mit dem neuen Lied „XOXZ“ auf den Spitzenplatz gelangen. Damit haben sie mit dem neuen Lied die erste Auszeichnung erhalten und es war für die Sängerinnen die 70. Auszeichnung bei Musiksendungen.

Die Agentur Starship Entertainment kommentierte, dass dies nur dank der Fans von IVE möglich war. Nicht nur die Agentur, sondern besonders die Sängerinnen seien für die Unterstützung sehr dankbar. Sie wollten sich weiter anstrengen, das neue Lied „XOXZ“ vorzutragen und bekannter zu machen.

Das Lied „XOXZ“ ist ein Lied, in dem man klassischen Hiphop und Pop zugleich entdecken kann. Der träumerische Sound macht das Lied umso attraktiver. Das Mitglied Jang Won Young hat am Liedtext mitgewirkt, so dass das Lied die Gruppe und ihre Musik noch besser repräsentiert.