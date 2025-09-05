Gastgeber des Podcasts über koreanische Filme „Kino Korea”, Stephan Fasold

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Stephan Fasold, der hinter dem Podcast Kino Korea steht. In seinem Format widmet er sich mit großer Leidenschaft dem koreanischen Film, von den frühen Klassikern bis zu aktuellen Produktionen. Passend zum Busan International Film Festival ist er derzeit in Korea unterwegs, um sich mit Filmschaffenden, Trends und dem Festivalgeschehen direkt vor Ort auseinanderzusetzen.





Im Gespräch erzählt er uns, wie sein Interesse an koreanischem Kino entstanden ist, wie sich der Podcast entwickelt hat und welche Rolle das BIFF für ihn persönlich spielt. Außerdem werfen wir gemeinsam einen Blick auf die internationale Wahrnehmung koreanischer Filme und seine Wünsche für die Zukunft der Filmbeziehungen zwischen Deutschland und Korea.