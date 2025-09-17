BIGBANG, Taemin und KATSEYE treten 2026 beim Coachella-Festival auf

ⓒ THE BLACK LABEL, Galaxy Corporationl, RND Company, Big Planet Made, HYBE UMG

Das US-amerikanische Coachella Valley Music and Arts Festival hat am 16. September sein Programm bekannt gegeben. Unter den angekündigten Künstlern befinden sich auch die K-Pop-Gruppe BIGBANG, der Sänger Taemin sowie die Girlgroup KATSEYE.





KATSEYE wird am 11. und 18. April 2026 auftreten, Taemin ist für den 12. und 19. April vorgesehen. BIGBANG wird am 13. und 20. April auf der Bühne stehen. Die Teilnahme ist für die Gruppe von besonderer Bedeutung, da sie im Jahr 2026 ihr 20-jähriges Debütjubiläum feiert. Es ist geplant, dass die Auftritte von G-Dragon, Taeyang und Daesung gemeinsam gestaltet werden.





Coachella zählt seit seiner Gründung im Jahr 1999 zu den größten und einflussreichsten Musikfestivals in Nordamerika. Für viele internationale Künstler gilt ein Auftritt dort als Meilenstein in ihrer Karriere. Neben den K-Pop-Acts sind im kommenden Jahr auch Stars wie Sabrina Carpenter, Anima, The xx und Addison Rae angekündigt.