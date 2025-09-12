Philosoph, Dichter und Übersetzer, Sool Park

ⓒ Hanna Weidemann (HKW)

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Park Sool, Dichter, Philosoph und Übersetzer. Vor kurzem wurde er gemeinsam mit der koreanischen Lyrikerin Kim Hyesoon und der Dichterin Uljana Wolf mit dem renommierten Internationalen Literaturpreis in Deutschland ausgezeichnet.





Im Gespräch berichtet er über den Weg zu diesem Übersetzungsprojekt, die besonderen Herausforderungen beim Übertragen koreanischer Poesie ins Deutsche sowie über sein eigenes literarisches Schaffen. Außerdem sprechen wir mit ihm darüber, welche Pläne er als Philosoph, Dichter und Übersetzer verfolgt.