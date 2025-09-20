Produzent und Sänger Park Jin-young wird Regierungsberater

ⓒ JYP Entertainment

Der Sänger und CEO von JYP Entertainment Park Jin Young ist zum Ko-Vorsitzenden der Komission für den Popkultur-Austausch ernannt worden. Das Gremium ist dem Präsidialamt direkt unterstellt. Park macht damit als Regierungsberater seine ersten Schritte in der Politik.

Er debütierte 1994 und hat im letzten Jahr sein 30. Bühnenjubiläum gefeiert. Im Jahr 1996 gründete er die Agentur JYP Entertainment und Sänger wie Rain, Wondergirls, 2PM, 2AM, Twice, DAY6, Stray Kids und weitere stehen bei ihm unter Vertrag.

Park ist zwar nicht der erste Sänger, der in die Politik ging, aber er ist der erste noch aktive Sänger, der auch ein politisches Amt innehat.

Die Kommission leitet Park zusammen mit dem Minister für Kultur, Sport und Tourismus.