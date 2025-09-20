Sound Planet Festival 2025 war ein voller Erfolg

ⓒ SOUNDPLANET FESTIVAL

Das Sound Planet Festival hat am 13. und 14. September in der Stadt Incheon stattgefunden und es traten an den beiden Tagen etwa 70 Teams auf die Bühne.

In Korea ist es mittlerweile etwas kühler geworden, aber tagsüber herrschen immer noch Temperaturen von um die 30 Grad. Die spätsommerliche Hitze sorgte aber eher für gute Stimmung, die mit dem Überraschungsauftritt der Band YB den Höhepunkt erreichte. Angekündigt waren Xdinary Heroes, aber als dann Yun Dohyun mit Sonnenbrille auf die Bühne stieg, waren alle einfach überrascht. Spontan wurde gemeinsam ein Lied gesungen und niemand merkte, dass sie zum ersten Mal zusammen musizierten. Dass das trotzdem funktionierte, beweist wohl, dass sie einfach herausragende Rocksänger sind.

Als es dunkler wurde, war WOODZ an der Reihe. Im Juli beendete er seinen Wehrdienst und stand anschließend bei verschiedenen Festivals auf der Bühne. Er sang nicht nur seinen großen Hit „Drowning“, sondern auch „Ready to Fight“, „Waikiki“, „Bump Bump“ und viele weitere. Das Publikum war natürlich begeistert.

Das Festival wurde anlässlich des 30. Jubiläums von Rolling Hall veranstaltet, ein Symbol der koreanischen Indieszene.