ILLIT nehmen am Rock In Japan teil

ⓒ BELIFT LAB

Die koreanische Girlband ILLIT hat am Rock In Japan am 14. September teilgenommen. Sie hat gleich elf Lieder gesungen, sehr zum Gefallen des Publikums.

ILLIT traten an dem Tag auf die Grass Stage, vor der etwa 40.000 Besucher Platz haben. Die Sängerinnen begannen ihren Auftritt mit “Toki Yo Tomare“, ein Lied von ihrer ersten Single für den japanischen Markt, die sie am 1. September veröffentlicht haben. Es folgten weitere beliebte Lieder, die sie extra für das Festival neu arrangiert haben. Das war für das Publikum selbstverständlich ein besonderer Spaß.

Als das Intro zum Lied „Almond Chocolate“ erklang, schwappte gleich eine Welle der Begeisterung durch die Reihen. Das Lied war in der ersten Jahreshälfte im Nachbarland besonders beliebt. Die Sängerinnen gaben 40 Minuten lang ihre Lieder zum Besten und meinten nachher, dass die Stimmung wie erwartet großartig gewesen war. ILLIT werden jetzt noch verschiedene weitere Termine in Japan absolvieren.