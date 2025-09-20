Zum Menü Zum Inhalt

NMIXX will im Oktober erstes reguläres Album veröffentlichen

2025-09-20

ⓒ JYP Entertainment
Die Girlgroup NMIXX hat eine große Ankündigung gemacht. Sie will am 13. Oktober ihr erstes reguläres Album mit dem Titel “Blue Valentine“ auf den Markt bringen. Am 15. September wurde bereits ein Poster zum neuen Album gezeigt. Dieses machte sogleich neugierig, denn zu sehen ist ein zum Teil zerstörter Kuchen und darin steckt ein Herz aus blauem Glas. Was das wohl zu bedeuten hat?
Gleich nach der Veröffentlichung des Albums wollen sie dann am 29. und 30. November ihr erstes eigenes Konzert veranstalten. Ein Konzert ausschließlich von NMIXX gibt es damit erstmals seit dem Debüt vor drei Jahren und neun Monaten.
