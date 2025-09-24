i-dles Yuqi feiert Erfolg mit erstem Solo-Single-Album „Motivation“

ⓒ CUBE Entertainment

Yuqi von der K-Pop-Gruppe i-dle hat mit ihrem ersten Solo-Single-Album „Motivation“ beachtliche Erfolge erzielt. Laut dem südkoreanischen Chartanbieter Hanteo verzeichnete das Album in der ersten Verkaufswoche 414.547 verkaufte Exemplare. Damit sicherte sich Yuqi den ersten Platz in den wöchentlichen Albumcharts der dritten Septemberwoche und bestätigte ihre Position als Solokünstlerin.





Bereits ihr Mini-Album „YUQ1“ aus dem vergangenen Jahr hatte die Marke von 500.000 Verkäufen überschritten. Mit „Motivation“ knüpft Yuqi an diesen Erfolg an und zeigt erneut die starke Unterstützung ihrer weltweiten Fangemeinde. Auch in den digitalen Charts konnte sie Erfolge feiern: Das Album erreichte Spitzenplätze bei den chinesischen Plattformen QQ Music und Kugou Music, während der Titelsong „M.O.“ die Echtzeit-Charts von Bugs in Korea anführte.





Das am 16. September erschienene Album umfasst drei selbstgeschriebene Songs. Mit Einflüssen aus Hip-Hop und Rock demonstriert Yuqi ihre musikalische Vielseitigkeit. Zur Veröffentlichung trifft sie ihre Fans derzeit im Rahmen einer Pop-up-Reihe in sieben asiatischen Städten.