KATSEYE begeistert beim Auftritt im GRAMMY Museum in Los Angeles

Die internationale Girlgroup KATSEYE, die von Hybe und Geffen Records gegründet wurde, trat am 18. September im GRAMMY Museum in Los Angeles auf. Auf der Ray-Charles-Rooftop-Terrasse präsentierte die Gruppe ihre Musik im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Spotlight“.





„Spotlight“ ist ein Konzert- und Interviewformat des GRAMMY Museums, das vielversprechende Künstlerinnen und Künstler ins Rampenlicht rückt. In der Vergangenheit nahmen unter anderem Doechii, Madison Beer und die Band Almost Monday teil. KATSEYE nutzten die Gelegenheit, um in einer Fragerunde über ihre bisherigen Erfahrungen sowie kommende Projekte zu sprechen.





Besonders im Fokus stand ihre Teilnahme am Coachella Festival 2026. Die Mitglieder betonten, dass sie mit neuer Musik auftreten wollen und intensiv daran arbeiten. Im Anschluss performte die Gruppe Hits wie „Gabriela“, „Touch“ und „Gnarly“ und überzeugte mit energiegeladenen Choreografien und einer überzeugenden Gesangsleistung.





KATSEYE ging aus dem globalen Casting-Projekt „The Debut: Dream Academy“ hervor, an dem über 120.000 Bewerberinnen teilnahmen. Seit ihrem Debüt im Juni 2023 in den USA hat die Gruppe internationale Aufmerksamkeit gewonnen. Im November startet ihre erste Nordamerika-Tournee, deren Tickets bereits vollständig ausverkauft sind.