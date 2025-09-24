BOYNEXTDOOR kündigen neues Mini-Album „The Action“ an

ⓒ KOZ Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BOYNEXTDOOR wird am 20. Oktober mit einem neuen Mini-Album zurückkehren. Am 22. September gaben die sechs Mitglieder über ein Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal ihres Labels die Veröffentlichung ihres fünften Mini-Albums „The Action“ bekannt.





Im Teaser-Video inszenieren sich die Mitglieder als Filmcrew „Team The Action“. Ein Dartwurf bestimmt Chicago als Zielort, woraufhin unter dem Motto „Take no.6 Ready Camera Action!“ Albumtitel und Erscheinungsdatum eingeblendet werden.





Auch die Outfits mit der Aufschrift „Team The Action“ sorgten für Aufmerksamkeit und weckten Erwartungen an die kommenden Promotion-Aktivitäten.





„The Action“ erscheint rund fünf Monate nach dem letzten Mini-Album „No Genre“. Mit ihren jüngsten Veröffentlichungen erreichte die Gruppe wiederholt über eine Million Verkäufe und schaffte es mehrfach in die Billboard-200-Charts. Fans sehen dem Comeback mit großer Erwartung entgegen.