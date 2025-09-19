Hwang Sok-yong: Die Lotosblüte

ⓒ Europa Verlag

Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts: Cheong, ein junges Mädchen aus armen Verhältnissen, wacht auf. Sie befindet sich in einer Schiffskabine und hat keine Ahnung, wohin die Reise geht. Ihre Stiefmutter, die berüchtigte Baengdeok-Eomeoni, hat Cheong eigenhändig für dreihundert Nyang an chinesische Kaufleute verkauft. Ob ihr blinder Vater davon etwas weiß? Die Geschichte, in bunten, eindrücklichen und teils drastischen Bildern geschildert, erzählt das bewegende Schicksal einer Frau, die einerseits entsetzliches Leid erlebt, andererseits aber mutig versucht, ihr hartes Leben in die eigene Hand zu nehmen.