Stray Kids erhalten bei TMA vier Preise

ⓒ JYP Entertainment

Die Gruppe Stray Kids hat bei den jüngsten Preisverleihungen bewiesen, wer das Sagen hat. Derzeit ist die beliebteste koreanische Gruppe definitiv Stray Kids und das konnte man bei den TMA (The Fact Music Awards) wieder einmal gut erkennen. Die Preisverleihung fand am 20. September in Macau statt und sie bekamen gleich vier Preise: „Honor of the Year“, „Record of the Year“, „Künstler des Jahres“ und „Popularitätspreis“, über letzteren stimmen die Fans weltweit ab.

Die Mitglieder sagten, dass sie kaum die richtigen Worte finden könnten, so durcheinander seien sie. Denn sie hätten mit dieser großen Ehre gar nicht gerechnet. Sie wollten sich weiter anstrengen, um den K-Pop bekannter zu machen. Sie seien besonders ihren Fans dankbar.

Weil die Sänger selbst sehr begeistert waren, haben sie verschiedene Songs vorgetragen: „Chk Chk Boom“ aus dem Minialbum „ATE“, „TopLine“ aus dem dritten regulären Album, „Walkin on Water“ und das jüngste Lied „Ceremony“ aus dem vierten regulären Album. Diese sind alle auf den Spitzenplatz von Billboard 200 gekommen und bekanntlich haben Stray Kids ja einen Rekord aufgestellt. Sie haben mit allen sieben Alben, die sie der Reihe nach veröffentlicht haben, auf dem ersten Platz dieser Charts gestanden.

Am 18. und 19. Oktober wollen Stray Kids in Incheon ein Konzert veranstalten.