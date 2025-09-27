Zum Menü Zum Inhalt

S.COUPS und MINGYU veranstalten Meta Listening Party

2025-09-27

Unterwegs mit Musik

ⓒ PLEDIS Entertainment
Die neue Untereinheit S.COUPS und MINGYU von Seventeen hat als erste K-Pop-Sänger auf der Meta Plattform eine Listening Party veranstaltet.
Am 21. September haben die beiden Sänger alle Lieder aus ihrem ersten Minialbum „Hype Vibes“ veröffentlicht. Bei der Listening Party wurden nicht nur die Produzenten und alle Künstler, die am Album mitgewirkt haben, sondern auch weitere 100 Gäste eingeladen. Die beiden Sänger sagten, dass sie sehr aufgeregt seien, die erste Listening Party zu starten. Sie hofften, dass alle Anwesenden Freunde werden würden. Dann wurden alle Lieder aus dem Album gespielt, einige Lieder haben die beiden Künstler dann auf Anhieb vorgetragen. 
Die Challenge, die am 19. September auf Instagram gestartet wurde, wurde bereits über 70 Millionen Mal getagged. 
Das neue Album von S.COUPS und MINGYU wird am 29. September veröffentlicht und am 30. wird gleich ein Pop-Up-Store eröffnet.
