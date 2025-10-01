BTS-Mitglied Jin erzielt mit „Don’t Say You Love Me“ 500 Millionen Streams auf Spotify

ⓒ Big Hit Music

Jin von BTS hat mit seinem Song „Don’t Say You Love Me“ die Marke von 500 Millionen Streams auf Spotify überschritten. Laut den Daten der Streamingplattform vom 26. September stammt der Titel aus seinem zweiten Soloalbum „Echo“, das im Mai erschienen ist. Damit verfügt Jin nach „The Astronaut“ nun über seinen zweiten Song, der diese Marke erreicht hat.





„Don’t Say You Love Me“ erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit in internationalen Rankings. In der wöchentlichen globalen Spotify-Top-Songs-Liste vom 19. bis 25. September stieg der Titel im Vergleich zur Vorwoche um zwei Plätze auf Rang vier. In den aktuellen Billboard-Charts vom 27. September belegt der Song Platz 29 in der Kategorie „Global Excl. U.S.“ und Platz 51 in den „Global 200“. Insgesamt ist er seit 18 Wochen ununterbrochen in den Charts vertreten.





Der Song thematisiert die emotionale Zerrissenheit zweier Liebender, die trotz einer zerbrechenden Beziehung nicht voneinander loskommen. Die reduzierte Komposition, die melancholische Melodie und Jins sanfte Stimme tragen zur intensiven Wirkung des Songs bei und verleihen ihm eine besondere Tiefe.