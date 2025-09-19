Der Nationalfeiertag in Nordkorea

Nicht nur in Deutschland, auch in Korea ist der 3. Oktober der Nationalfeiertag, genannt „Gaecheonjeol“, wörtlich „Tag der Himmelsöffnung“. Dieser Feiertag erinnert an die Gründung von Gojoseon, dem ersten koreanischen Königreich, durch Dangun im Jahr 2.333 v.u. Z. Für viele ist es eine Gelegenheit, über die historischen Wurzeln und das reiche Erbe des koreanischen Volkes nachzudenken. Angesichts seiner kulturellen Bedeutung stellt sich die Frage, ob und wie Nordkorea diesen Tag feiert.





Über den Nationalfeiertag in Nordkorea sprechen wir heute mit Professorin Jeon Young-sun vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der Konkuk-Universität.





Der Nationalfeiertag am 3. Oktober markiert den Ursprung des koreanischen Volkes und gehört zu den fünf wichtigsten gesetzlichen Feiertagen Südkoreas, neben dem Tag der Unabhängigkeitsbewegung am 1. März, dem Verfassungstag am 17. Juli, dem Tag der Befreiung am 15. August und dem Hangeul-Tag am 9. Oktober. Am Nationalfeiertag werden Nationalflaggen an Häusern und öffentlichen Gebäuden gehisst, und am Vormittag findet eine offizielle Gedenkzeremonie statt. Zu Ehren des Himmels werden an Ritualstätten wie dem Berg Taebaek in der Provinz Gangwon heilige Rituale durchgeführt.





Auch in Nordkorea gibt es zum Nationalfeiertag am 3. Oktober Veranstaltungen.





Sowohl Nord- als auch Südkorea begründen ihre Herrschaft und Legitimität vor allem aus der Geschichte. Deshalb wird Dangun, der mythische Gründer des ersten koreanischen Königreichs Gojoseon, weiterhin verehrt. In Nordkorea ist dieser Tag zwar kein gesetzlicher Feiertag, doch er gilt seit langem als Symbol für das tief verwurzelte alte Erbe der koreanischen Nation. Es ist daher nur natürlich, dass in Nordkorea am Tag der ersten Staatsgründung am 3. Oktober verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Sie werden überwiegend vom Nationalen Vereinigungsrat Dangun organisiert. Hauptveranstaltungsort ist das Mausoleum Danguns im Landkreis Kangdong bei Pjöngjang. Typische Programmpunkte umfassen ein Ahnenritual, Aufführungen traditioneller Musik und Tänze, Volksspiele sowie das feierliche Pflanzen von Bäumen.





Nordkorea begann in den 1990er Jahren nach der Fertigstellung des Dangun-Mausoleums, den Gründungstag zu feiern. 1994 wurde erstmals das sogenannte Dangun-Ritual durchgeführt, und seit 1997 gibt es offizielle Veranstaltungen an dem Tag. Letztes Jahr fand am 3. Oktober eine Gedenkveranstaltung vor dem Dangun-Mausoleum in Pjöngjang statt. Bei guten Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea veranstalteten die beiden Länder zu diesem Anlass eine gemeinsame Gedenkfeier.





Gemeinsame Veranstaltungen Süd- und Nordkoreas fanden 2002, 2003, 2005 und 2014 am Mausoleum Danguns statt. Im Jahr 2012 gaben das Vorbereitungskomitee Südkoreas und Nordkoreas Nationaler Vereinigungsrat Dangun eine gemeinsame Resolution bekannt, in der Hoffnung, die innerkoreanischen Beziehungen wiederherzustellen. Im Jahr 2018 planten Süd- und Nordkorea erneut eine gemeinsame Veranstaltung zum Tag der Staatsgründung, doch der Plan wurde letztlich abgesagt.





Nordkorea hat seit der Durchführung des Dangun-Rituals im Jahr 1995 verschiedene südkoreanische Gruppen dazu eingeladen. Besonders die Veranstaltung im Jahr 2002 erwies sich als eine besonders bedeutungsvolle Zusammenkunft. Erstmals seit ihrer Teilung kamen Süd- und Nordkorea überein, eine Veranstaltung zum nationalen Gründungstag gemeinsam durchzuführen, und tatsächlich feierten sie zu dem Anlass zusammen in Pjöngjang.





Obwohl beide Seiten die Sichtweise über die Entstehung des koreanischen Volkes teilen, unterscheiden sich ihre Auffassungen über den Dangun-Mythos etwas.





Der Dangun-Mythos existiert auch in Nordkorea. Sein Kerninhalt unterscheidet sich nicht wesentlich von der Version in Südkorea. Beide Erzählungen stammen aus dem historischen Werk Samguk Sagi, der „Chronik der Drei Königreiche“, das in der späten Goryeo-Zeit zusammengestellt wurde.





Es gibt jedoch unterschiedliche Auffassungen darüber, wo sich der Berg Taebaek befindet. Südkorea identifiziert ihn mit dem Berg Baekdu, für Nordkorea ist es jedoch der Berg Myohyang, seit jeher ein sehr mystischer Ort. Dort befindet sich zudem die Internationale Freundschaftsausstellung, ein großes Museum voller Geschenke, die die früheren Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il von ausländischen Würdenträgern bekommen haben. Manche vermuten, dass Nordkorea den Berg Myohyang mit dem mythischen Berg Taebaek in Verbindung bringt, um die historische Tradition zu betonen.





Laut dem Dangun-Mythos gründeten und regierten Dangun Wanggeom, der Sohn von Hwanung, der vom Himmel herabstieg, und Ungnyeo das alte Königreich Gojoseon. Diese Erzählung ist in Südkorea wie in Nordkorea weitgehend gleich.





Die Deutung weicht jedoch ab, wenn es um den Berg geht, der in dem Mythos vorkommt. Es wird gesagt, dass Hwanung, der Sohn von Hwanin, dem Himmelsgott, auf den Berg Taebaek herabstieg, in Begleitung von 3.000 Anhängern. Er gründete die erste Stadt Sinsi und herrschte über das Land. Für Nordkorea ist der Berg Myohyang der legendäre Berg Taebaek aus dem Mythos. Auf diesem Berg befindet sich die sogenannte Dangun-Höhle. Die Höhle ist ein legendärer Ort, an dem Ungnyeo, ursprünglich ein mythischer Bär, sich 100 Tage lang von Beifuß und Knoblauch ernährte, sich in einen Menschen verwandelte und schließlich Dangun zur Welt brachte. Das Wort „Ungnyeo“ bedeutet „Bärenfrau“.





Die Verbindung Danguns mit dem Berg Myohyang erreichte einen neuen Höhepunkt, als die Ausgrabung von Danguns Überresten verkündet wurde.





Nordkorea gab im Oktober 1993, kurz vor dem Gründungstag, die Entdeckung der Überreste Danguns in der Region Kangdong bei Pjöngjang bekannt. In einer Steinkammer mit einem Erdwall aus der Goguryeo-Zeit wurden ein männliches und ein weibliches Skelett gefunden, zudem verschiedene Artefakte wie Schmuck, Skulpturen und Keramik. Eine Radiokohlenstoffdatierung der Überreste ergab ein Alter von 5.011 Jahren mit einer Fehlermarge von plus/minus 267 Jahren. Daraufhin erklärte der damalige Machthaber Kim Il-sung, dass somit wissenschaftlich nachgewiesen sei, dass Dangun keine mythologische Figur, sondern der tatsächliche Gründerahnherr Gojoseons gewesen sei. Anschließend ordnete er an, Danguns Grabstätte prächtig zu rekonstruieren. Am 11. Oktober 1994 wurde das Mausoleum Danguns am Hang des Taebak-Berges (대박) im Landkreis Kangdong bei Pjöngjang wiederaufgebaut. Es hat die Form einer Stufenpyramide und besteht aus 1.994 Granitblöcken, als Erinnerung an seine Fertigstellung im Jahr 1994.





Davor hatte sich Nordkorea nicht besonders für den Dangun-Mythos interessiert. Ein in den 1980er Jahren veröffentlichtes, wissenschaftliches Nachschlagewerk aus Nordkorea bezeichnete ihn lediglich als den „Gründungsmythos“ von Gojoseon. Die Situation änderte sich jedoch 1993, als Nordkorea die Entdeckung der Überreste von Dangun und seiner Frau bekanntgab.





Danguns Grabstätte wurde in einer neunstufigen Pyramidenform mit über 20 Metern Höhe und 50 Metern Breite rekonstruiert. An den vier Ecken stehen imposante Steintiger als Wächterfiguren. Vor dem Grab befindet sich eine riesige Nachbildung des lautenförmigen Bronzedolchs, einer symbolischen Waffe Gojoseons. Besucher müssen über 300 Treppenstufen erklimmen, um die Grabstätte zu betreten. An der Echtheit des Mausoleums bestehen jedoch Zweifel.





Es gibt weiterhin offene Fragen zur genauen Methodik, mit der die ausgegrabenen Überreste untersucht wurden. Insbesondere gibt es Zweifel an der Zuverlässigkeit der Radiokohlenstoffdatierung so weit zurückliegender Zeiträume. Außerdem wird hinterfragt, wie die Überreste über einen so langen Zeitraum hinweg ohne Verfall erhalten geblieben sein können.





Nordkorea behauptet jedoch, dass die Stätte durch Kalksteinminerale so ausgezeichnet konserviert worden sei. Historiker aus Südkorea und Nordkorea könnten es gemeinsam untersuchen, um die offenen Fragen zu klären. Aus nordkoreanischer Sicht ist jedoch jede Debatte über die Grabstätte ausgeschlossen, da Kim Il-sung dessen Echtheit bereits offiziell bestätigt hat. Forschungen werden erst möglich sein, wenn sich in der Zukunft eine Gelegenheit dazu ergibt.





Im Mausoleum werden die Skelettreste von Dangun und seiner Frau in einem Glaskasten aufbewahrt. Auf Grundlage dieser Überreste behauptet Nordkorea, dass Dangun nicht etwa eine mythologische Figur sei, sondern tatsächlich eine historische Person und dass damit nachgewiesen sei, dass er der Ahnherr des koreanischen Volkes und der Gründer von Gojoseon sei.





Historiker in Südkorea und anderen Ländern zweifeln jedoch an Nordkoreas Behauptung. Ihre Skepsis beruht auf Problemen mit den Datierungsmethoden Nordkoreas und darauf, dass die Ausgrabungen und Forschungen einseitig von Nordkorea durchgeführt wurden. Mit den derzeit verfügbaren Daten ist es leider nicht möglich, die Genauigkeit der Datierung der menschlichen Überreste zu überprüfen.





Warum hat Nordkorea eine derart aufwändige Restaurierung des Mausoleums vorgenommen und Dangun so sehr in den Vordergrund gerückt?





Diese Hervorhebung dreht sich im Kern um das Konzept nationaler Legitimität. Sowohl für Südkorea als auch für Nordkorea spielt die Geschichte eine zentrale Rolle bei der Frage nach der Legitimität. Um ein Beispiel zu geben: Ein Restaurant mit langer Tradition über mehrere Generationen kann die Authentizität seines Essens überzeugender nachweisen als ein neu eröffnetes Lokal. Nordkorea beansprucht für sich historische Legitimität. Wer die historische Kontinuität Koreas von Gojoseon über Goguryeo und Goryeo bis hin zu Joseon betont, für den hat Gojoseon eine enorme Bedeutung.





In Südkorea hingegen liegt das historische Gewicht auf dem Vereinigten Silla. Das „Vereinigte Silla“ bezeichnet die erste politische Einheit, die die koreanische Halbinsel vereinigte. Nordkorea lehnt diese Interpretation jedoch ab. Es argumentiert, dass es sich tatsächlich um eine Phase der „Nord- und Südstaaten“ handelte, da Balhae, ein Nachfolgestaat von Goguryeo, weiterhin existierte. In diesem Zusammenhang wird die Existenz Danguns besonders wichtig, um Nordkoreas Behauptung nach historischer Legitimität zu stützen.





Früher lehnte Nordkorea die Kultur der Dynastiezeiten weitgehend als feudal ab. In den 1990er Jahren jedoch, angesichts des Zusammenbruchs der Sowjetunion, des Todes von Kim Il-sung und von Naturkatastrophen, betonte Nordkorea die nationale Kultur, um seine Krise zu bewältigen.





Die Restaurierung des Mausoleums von Dangun, dem ersten Ahnherrn der koreanischen Halbinsel, diente ebenfalls der Machterhaltung und war mit nationalem Stolz verknüpft. Indem Nordkorea behauptet, Dangun habe seine Hauptstadt im heutigen Pjöngjang gegründet und Gojoseon ins Leben gerufen, verleiht es seinem Anspruch besonderes Gewicht, das Zentrum der koreanischen Geschichte zu bilden.





Die historische Animationsserie „Gojumong“ ist eine nordkoreanische Fernsehproduktion, die in diesem Jahr nach 50 Folgen abgeschlossen wurde. Die Serie betonte die Sichtweise, dass die historische Legitimität bei Nordkorea liege, und handelte von der Gründungsgeschichte von Goguryeo, einem mächtigen Kriegerreich, das den nördlichen Teil der koreanischen Halbinsel beherrschte.





„Gojumong“ legt großen Wert auf historische Nachweise. Im Unterschied zu südkoreanischen Animationsfilmen, die häufig unterhaltsame Figuren oder Ereignisse in den Vordergrund stellen, vermittelt diese Serie historisches Wissen mithilfe des Mediums Animation und erzählt die Geschichte neu. Gegen Ende wird sogar Realfilm-Material eingeblendet, wenn Figuren ein Grab besuchen und Erklärungen erhalten. Besonders für Kinder dient es als eingängiges Lernmittel, das angeblich unumstößliche Fakten vermittelt. Eine weitere Animationsserie, „Boy General“, funktioniert auf ähnliche Weise. Daran wird deutlich, dass Animationen systematisch eingesetzt werden, um nationale Legitimität und die Ideologie der Eigenständigkeit zu unterstreichen, vor allem mit Blick auf die Jugend.





Im Rahmen einer Kampagne zur Geschichtskorrektur in den 1990er Jahren restaurierte Nordkorea das Dangun-Mausoleum, das Grab von König Tongmyong und das Mausoleum von König Wang Gon. Damit wurde versucht, eine direkte, historische Verbindungslinie zwischen alten koreanischen Reichen wie Gojoseon, Goguryeo, Balhae, Goryeo und Joseon herzustellen, um sich selbst als deren ultimativen Nachfolger darzustellen. Die dauernde Wiederholung dieses Narrativs soll die Legitimität des Regimes fördern und den inneren Zusammenhalt stärken.





Der Nationalfeiertag am 3. Oktober soll alle Koreaner mit Stolz erfüllen und an eine gemeinsame Abstammung sowie an die über fünftausendjährige Geschichte Koreas erinnern. In Nordkorea jedoch werden Gojoseon und Dangun als Ahnherr des koreanischen Volkes offenbar vor allem instrumentalisiert, um die eigene Herrschaft zu legitimieren.