Jang Ryujin: Bis zum Mond

Ist es eigentlich moralisch verwerflich, sich für Geld zu interessieren? Ist der Wunsch, reich zu werden und im Luxus zu leben, nicht etwas ganz Natürliches? Und wie viel Geld ist eigentlich genug? Drei junge Frauen, in der gleichen Firma, einem großen Süßwarenunternehmen, angestellt, stellen fest, dass sie als Frauen eigentlich ständig benachteiligt werden und die Hoffnung, sich durch harte Arbeit beruflich nach oben zu arbeiten, im Grunde vollkommen illusorisch ist. Sie kommen auf die Idee, ins Geschäft mit der Kryptowährung Ethereum einzusteigen. Das Abenteuer beginnt: Eine turbulente Achterbahnfahrt, ein ständiges Wechselbad der Gefühle, eine nervenaufreibende Zitterpartie, die auch die Freundschaft der drei Frauen zeitweise gewaltig auf die Probe stellt.