Koreas Gründungsmythos und der Ajaeng-Spieler Kim Un-ran

Vor rund 5.000 Jahren kam Hwanung환웅 auf die Erde nieder. Hwanung war der Sohn von Hwanin환인, dem Himmelsherrn. Bei seiner Reise zur Erde wurde er von den Göttern des Windes, des Regens und der Wolken begleitet, und er brachte den Menschen 360 verschiedene Dinge wie Ackerbau, Krankheiten, Bestrafungen und die Unterscheidung von Gut und Böse. Hwanungs Sohn, Dangun단군, gründete schließlich Gojoseon고조선, das erste koreanische Königsreich. Die Menschen in Korea sind stolz auf diesen Gründungsmythos, denn auf ihn geht das Prinzip des „Hongikingan홍익인간“ zurück, was so viel heißt wie „der Welt und den Menschen Gutes tun“. Hwanin soll seinen Sohn vor dessen Reise zur Erde gefragt haben, wie er der Menschheit Gutes tun würde. Das Prinzip des Hongikingan halten die Koreaner seit vielen Jahrtausenden in Ehren.





Morgen wird mit einem Feiertag dieser mythischen Gründung Koreas gedacht. Aus dem Anlass spielen wir als erstes heute das Lied „Boryeom보렴“, ein Japga-Lied aus dem Süden der Halbinsel, mit dem um Wohlstand für das Land und sein Volk gebeten wird. In früheren Zeiten wurde beim Singen und Tanzen auf eine bestimmte Reihenfolge geachtet. Beim Tanz kam als erstes ein buddhistischer Tanz, während Sänger mit „Boryeom“ anfingen. „Boryeom“ beginnt mit einem buddhistischen Gesang darüber, dass man die altüberbrachten Werte mit allen fühlenden Wesen teilen sollte. Wenn alle die Werte bewahren, bringt dies Frieden und Wohlstand für das Königshaus und schließlich für die ganze Welt.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Ajaeng-Musiker Kim Wun-ran김운란 aus der späten Joseon-Ära vor. Kim war ein Adliger und hatte die unterste Ebene der staatlichen Beamtenprüfung bestanden. Doch dann wurde er nach einer Krankheit auf einem Auge blind. Für Adlige war es damals das erklärte Ziel, die staatliche Beamtenprüfung zu bestehen und einen Regierungsposten zu erhalten. Doch für Kim, der nun halbblind war, war dies nicht mehr zu erreichen. Blinde Menschen konnten damals eigentlich nur als Wahrsager oder Masseure arbeiten, doch für einen Adligen wie Kim war auch das keine Option. Aus Frustration über sein Schicksal begann er die Ajaeng아쟁 zu spielen, ein Instrument, dass der Gayageum oder der Geomungo ähnelte. Die Ajaeng ist eine Zither mit einem Körper aus dem Holz des Blauglockenbaumes und Seidensaiten. Sie wird mit einem Bogen aus Forsythienholz gespielt. Die Ajaeng hat einen tiefen, wiederhallenden Klang, der sich wohl gut dazu eignete, aufgestaute Frustrationen freizulassen. Der Legende nach soll Kim Un-rans Spiel auf der Ajaeng so herzzerreißend gewesen sein, dass selbst Geister zu Tränen gerührt wurden.





Die heutigen Ajaeng sind kleiner und haben dünnere Saiten als die traditionelle Version, und werden vor allem für improvisierte Sanjo-Stücke genutzt. Die Jajinmori자진모리-Passage aus einem Ajaeng Sanjo im Stil von Park Jong-seon박종선, die Kim Yeong-gil spielt, wird jedoch auf einer alten Ajaeng gespielt.





Auf Gedichten basierende Lieder werden in der traditionellen koreanischen Musik in Gagok 가곡 und Sijochang시조창 unterteilt. Sijochang sind weit verbreitete und beliebte Lieder, die von vielen Menschen im Alltag gesungen werden. Gagok sind formeller und werden normalerweise von einem Orchester begleitet. Gagok werden nach Geschlechtern unterteilt. Es gibt Gagok, die nur von Männern gesungen werden, und solche, die nur von Frauen gesungen werden. Bei Aufführungen wechseln sie sich ab. Das letzte Lied bei so einer Aufführung wird jedoch von Sängern und Sängerinnen gemeinsam gesungen und heißt „Taepyeongga태평가”. Es ist das einzige Lied, das traditionell von Männern und Frauen gemeinsam aufgeführt wird. Das Lied bittet um eine friedliche Zeit, in der jeder sein Leben genießen kann. Eine Besonderheit des „Taepyeongga“ ist, dass die Textstelle „taepyeong seongdae태평성대“ in besonders hoher Tonlage gesungen wird.





