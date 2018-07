Aktor Lee Tae Ri debut di film Hollywood ‘Anastasia’

ⓒ Starhaus

Aktor Lee Tae Ri menjadi cameo di film Hollywood berjudul Anastasia. Starhaus Entertainment selaku agensi Lee Tae Ri menyatakan “Lee Tae Ri berperan sebagai pangeran Asia bernama Lee, dan telah menyelesaikan seluruh proses syuting film Anastasia di Amerika Serikat.” Film Anastasia sebelumnya diproduksi dalam bentuk film animasi pada tahun 1997. Film ini juga dikenal dengan judul “Anastasia: Once Upon a Time”.

Pemeran utama Anastasia akan diperankan oleh Emily Carey yang muncul dalam film "Tomb Raider" dan "Wonder Woman." Amiah Miller, yang berada di "War for the Planet of the Apes," akan menjadi gadis Amerika yang berteman Anastasia, sementara Brandon Routh dari "Superman Returns" dan "Legend of Tomorrow" akan mengambil peran ayah Anastasia.

Lee Tae Ri, yang harus mengatakan semua dialog dalam bahasa Inggris telah bekerja keras untuk kfilm ini. Ia berkata, "Meskipun hanya sebagai cameo, bisa membintangi sebuah film Hollywood itu pengalaman yang sangat khusus dan baik dan kesempatan untuk menerima tantangan baru. Meskipun saya memiliki banyak kekhawatiran, saya bisa menyelesaikan syuting dengan aman berkat kebaikan para aktor."