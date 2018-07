Korut Pulangkan 55 Unit Kerangka Jenazah Tentara AS pada Tgl.27 Juli

ⓒ KBS News





Harian militer AS 'Stars and Stripes' pada hari Selasa (17/7/18) memberitakan bahwa Korea Utara akan memulangkan 55 unit kerangka jenazah tentara AS pada tgl.27 Juli mendatang. Pemulangan kerangka pada tangga 27 Juli akan bertepatan dengan peringatan 65 tahun perjanjian gencatan senjata Perang Korea. Washington Post juga memberitakan bahwa 55 unit kerangka jenazah tentara AS akan dipulangkan dalam waktu dua minggu ke depan. AS dan Korea Utara telah mencapai kesepakatan tersebut pada pertemuan tingkat kerja di Panmunjeom pada tgl.16 Juli lalu. Pertemuan tersebut sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada tgl.12 Juli, namun gagal dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Korea Utara. Korea Utara kemudian mengusulkan pertemuan tingkat jenderal kepada Komando Pasukan PBB dan melaksanakannya pada tgl.15 Juli. Setelah itu kedua pihak melangsungkan pertemuan tingkat kerja pada tgl.16 Juli dan menghasilkan kesepakatan pemulangan kerangka jenazah tentara AS.

Pemulangan kerangka jenazah tentara AS termasuk dalam kesepakatan Korea Utara dan AS pada saat melaksanakan KTT di Singapura. Presiden Trump pada tgl.20 Juni lalu pernah mengatakan bahwa 200 unit kerangka telah dipulangkan dari Korea Utara, namun hal tersebut sebenarnya belum dilaksanakan. Oleh karena itu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada tgl.6 dan 7 Juli membahas masalah tersebut saat melakukan kunjungan ke Korea Utara. Pompeo kemudian menyatakan bahwa AS dan Korea Utara sepakat untuk menyelesaikan pemulangan dan membuka kembali pencarian kerangka jenazah tentara AS. Pentagon menganalisa bahwa saat ini masih ada 5.300 kerangka jenazah tentara AS yang berada di Korea Utara.

Pemulangan kerangka tersebut menarik perhatian masyarakat karena dilaksanakan di tengah saat meningkatnya pandangan pesimis AS terkait denuklirisasi Korea Utara. Kunjungan Mike Pompeo ke Korea Utara yang tidak menghasilkan kesepakatan denuklirisasi yang lebih konkrit juga meningkatkan pandangan negatif terhadap Korea Utara. Namun, apabila pemulangan kerangka berjalan dengan lancar, Korea Utara akan mendapat kepercayaan kembali dari AS. Hal tersebut dapat memberi daya gerak baru pada pembukaan dialog antara Korea Utara dan AS.