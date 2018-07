China dan Rusia Menahan Usaha AS untuk Menghentikan Ekspor Minyak ke Korea Utara

ⓒ KBS News





China dan Rusia menahan usaha AS untuk menghentikan ekspor minyak mentah ke Korea Utara. Kedua negara meminta pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara setelah pelaksanaan KTT antara Korea Utara dan AS di Singapura bulan lalu. AS mengajukan tuntutan untuk melarang penjualan minyak mentah tambahan kepada Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara. AS mengklaim Korea Utara mengambil minyak mentah secara ilegal melalui kegiatan transaksi antar-kapal. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 89 kali dengan menggunakan 20 unit kapal sampai bulan Mei tahun ini. AS menyebut tindakan tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2397 yang diadopsi pada bulan Desember tahun 2017 lalu.

Menurut resolusi tersebut, volume distribusi produk minyak yang diimpor oleh Korea Utara dibatasi sampai 500 ribu barel per tahun. AS menyebut jika transaksi minyak sejumlah sepertiga kapasitas angkut kapal dilakukan sampai 89 kali, jumlah tersebut akan melebihi batas distribusi minyak Korea Utara, yaitu 500 ribu barel. Kapal tersebut mengangkut 90% minyak, dengan jumlah 3 kali lipat dari jumlah batas awal, sehingga diperkirakan telah mencapai 1 juta 367 ribu 628 barel. AS menuntut bahwa Korea Utara telah mengambil minyak mentah sebanyak 759.793 barel pada tahun ini, dan meminta penghentian kegiatan tersebut.

Terkait tuntutan tersebut, Perwakilan China untuk PBB meminta agar AS menyediakan informasi tambahan yang faktual agar negara anggota PBB lainnya dapat melakukan penilaian yang sama. Perwakilan Rusia juga menyatakan pihaknya sedang mempertimbangkan perminatan AS, dan melakukan tuntutan yang sama dengan China.

Permintaan informasi tambahan dari China dan Rusia menunjukkan sikap bahwa dua negara tersebut sedang berusaha menahan tuntutan AS. China dan Rusia pada bulan Juni lalu bahkan telah berupaya untuk mengeluarkan pernyataan media yang mengandung keperluan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang pada tgl.29 Juni menyatakan bahwa pihaknya mendukung kerja sama untuk dialog diplomatik dengan Korea Utara, terkait upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea. Duta Besar Rusia untuk PBB juga menyatakan bahwa dunia internasional perlu berfikir ulang untuk mencabut atau melemahkan sanksi terhadap Korea Utara. Permintaan China dan Rusia untuk meredakan sanksi terhadap Korea Utara gagal dicapai akibat penolakan dari AS. Permasalahan tersebut mengarah pada rumitnya penyelesaian sanksi terhadap Korea Utara oleh dunia internasional yang semakin meluas.