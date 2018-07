SM, YG, JYP Entertainment membuat ‘VEVO’ versi Korea

ⓒ YONHAP News

Sebuah perusahaan khusus yang mendistribusi dan mengurus konten video musik K-POP pada platform global akan segera dibentuk. Tujuh agensi K-POP bergabung dalam pembentukan dari “VEVO” versi Korea ini antara lain SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment, BigHit Entertainment, FNC Entertainment, Mystic Entertainment, and Star Empire Entertainment. Kamis (19/7), seluruh perwakilan dari agensi menghadiri acara peresmian Music & Creative Partners Asia Co., Ltd. (MCPA) yang diadakan di Hotel Park Hyatt, Seoul.

MCPA akan mendistribusikan video musik di YouTube dan berfungsi sebagai platform layanan digital global. Ini juga akan menyediakan layanan platform baru yang mendistribusikan konten video musik. Tidak hanya itu, MCPA juga akan melanjutkan ekspansibisnis seperti pembuatan konten baru dan platform penyiaran.

MCPA sebagai perusahaan yang menyalurkan video musik K-POP yang menjadi tren utama dalam musik global ini, menciptakan model bisnis baru dan meningkatkan kualitas konten musik Korea di pasar global. Ini akan menjadi perusahaan yang mewakili Asia.