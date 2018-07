Korea Utara memulai pembongkaran lokasi pengujian rudal utama

ⓒ YONHAP News

Di tengah kekhawatiran lambatnya kemajuan perundingan denuklirsasi antara AS dan Korea Utara, Pyongyang mulai membongkar tempat uji coba rudal utamanya. Saat ini perhatian tertuju pada apakah tindakan tersebut akan membuat pembicaraan bilateral antara Korea Utara dan AS akan kembali ke jalur semula atau tidak.





Gambar satelit yang dirilis oleh 38 North menunjukkan bahwa Korea Utara sedang membongkar bagian fasilitas lokasi peluncuran satelit Sohae di Tongchang-ri, provinsi Pyongan Utara dekat wilayah laut barat. Bagi Korea Utara, membongkar fasilitas utama yang digunakan untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua yang mampu mencapai daratan AS adalah sebuah langkah signifikan.





Dalam jumpa pers seusai KTT AS dan Korea Utara pada tgl.12 Juni, Trump mengatakan bahwa Kim akan menutup lokasi pengujian misil. Tetapi setelah itu, Korea Utara tidak melakukan tindakan khusus. Bahkan ketika Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kembali dari perjalanan ketiga Korea Utaranya dengan tangan kosong, Trump menghadapi skeptisme yang tinggi dari internal AS. Dalam situasi ini, tindakan Korea Utara untuk menutup tempat peluncuran misil kemungkinan akan berdampak positif pada perundingan denuklirsasi antara dua negara. Namun pada tgl.23 Juli, AS menyampaikan peringatan kepada perusahaan-perusahaannya atas taktik penghindaran sanksi oleh Korea Utara.





Sanksi terbaru dari pemerintah AS menunjukkan pihaknya akan melanjutkan kampanye tekanan maksimal pada Korea Utara hingga tercapai denuklirsasi sepenuhnya. Meskipun demikian Trump tetap menyambut positif laporan pemembongkaran tempat utama uji coba rudal Korea Utara. Peringatan AS terkait sanksi pada Korea Utara kemungkinan akan bertentangan dengan pernyataan Trump tersebut. Namun dua perkembangan yang berbeda mengindikasikan fase baru dalam perundingan denuklirsasi. Tidak mudah untuk mempersempit perbedaan antara kedua belah pihak, sehingga peranan mediasi pemerintah Korea Selatan menjadi semakin penting.