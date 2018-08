Swing Entertainment diskusi perpanjangan kontrak Wanna One

ⓒ Melon

Kamis (26/7), CJ ENM, Swing Entertainment dan agensi-agensi dari anggota Wanna One berkumpul untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Wanna One. CJ ENM menawarkan perpanjangan selama satu bulan hingga bulan Januari 2019. Dengan itu Wanna One dapat menghadiri acara-acara penghargaan dan menggelar konser dengan megah pada bulan Januari.

Swing Entertainment juga mengkonfirmasi tentang pertemuan diskusi dari agensi-agensi ini. Namun belum ada keputusan apapun yang diambil karena Wanna One tengah menjalankan tur konser dunia mereka.

Jika kontrak diperpanjang, Wanna One dapat bertemu dengan para penggemar pada acara-acara penghargaan dan konser. Tetapi hal ini menyulitkan para agensi, yang telah menetapkan rencana untuk anggota yang semula akan kembali akhir Desember 2018.